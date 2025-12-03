Rollercoaster Espace james Chambaud Lons

Espace james Chambaud 1 Allée des Arts Lons Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 17 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-12-03

fin : 2025-12-03

Wes Peden Cirque / Jonglage

À partir de 6 ans

Mise en scène et jeu Wes Peden

Plongé dans un univers de structures gonflables bleues et une atmosphère pop punk, Wes Peden présente un jonglage résolument innovant et audacieux.

Avec Rollercoaster , il s’inspire de l’univers des montagnes russes et de leurs ceintures de sécurité high tech pour créer un climat propice à la réalisation de numéros de jonglage parmi les plus difficiles jamais exécutés sur scène !

Impressionnant ! .

Espace james Chambaud 1 Allée des Arts Lons 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 72 01 53 espace-chambaud@mairie-lons.fr

