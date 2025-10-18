ROLLERCOASTER Saint-Chinian

Collège Jean Jaurès Saint-Chinian Hérault

Tarif : 8 – 8 – EUR

Début : 2025-10-18

Rollercoaster

Wes Peden

Cirque

Pointure internationale du cirque, Wes Peden est l’un des jongleurs actuels les plus populaires et reconnus dans le milieu. Avec Rollercoaster, il présente un solo de jonglage pop-punk ultra-moderne, inspiré de sa fascination pour les montagnes russes.

Entouré de structures gonflables géantes bleues et accompagné par une musique électronique composée de samples de montagnes russes, Wes Peden présente un jonglage innovant, inspiré par les grands huit et leurs ceintures de sécurité high-tech.

Une cérémonie d’assiettes chinoises devient une célébration des grands manèges du passé ; un numéro disco-épique à trois balles évoque l’évolution des montagnes russes à travers les âges ; un tube transparent de quatre mètres de long s’enroule autour de Wes et les balles circulent dans des boucles infinies, des hélices et des tirebouchons.

Entre puissance technique et style atypique, celui qui est considéré comme l’un des meilleurs jongleurs au monde confirme dans ce nouveau spectacle son statut de figure de proue de la jonglerie contemporaine. A découvrir ! .

Collège Jean Jaurès Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie +33 4 67 62 36 26 reservation.lasaison@cc-sud-herault.fr

