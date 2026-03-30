Rollin’Girlz Fest Brunch et Ateliers Coulounieix-Chamiers

Rollin'Girlz Fest Brunch et Ateliers Le Sîlot Coulounieix-Chamiers 2026-04-07

Rollin’Girlz Fest Brunch et Ateliers Coulounieix-Chamiers mardi 7 avril 2026.

Rollin’Girlz Fest Brunch et Ateliers

Le Sîlot Coulounieix-Chamiers Dordogne

Gratuit

Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-10

2026-04-07

Les incendiaires organisent, dans le cadre du Rollin Girlz Fest, des ateliers de découverte pluri-diciplinaires.

Ces ateliers sont gratuits et exclusivement réservés au public féminin et minorités de genre de tous âges (à partir de 10 ans).

Mardi 07 avril

10h-12h

Graffiti complet

Brain boxing 4places disponible.

14h-16h

Atelier skateboard complet

Mercredi 08 avril

10h-12h

Graffiti 6 places disponibles

Parkour: 10 places disponibles

14h-16h

Skateboard: 10 places disponibles

Parkour: 6 places disponibles

10h-16h Atelier fabrication d’une rampe de skateboard (3 places disponibles)

Jeudi 09 avril:

10h-12h

Skateboard: complet

Customisation: complet

Danse urbaine: complet

Vendredi 10 avril

10h-12h

Skateboard: 10 places disponibles

Customisation: 10 places disponibles

+ d’infos

allboards@gmail.com

06 13 84 71 46   .

Le Sîlot Coulounieix-Chamiers 24660 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 84 71 46  allboards@gmail.com

