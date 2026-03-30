Rollin'Girlz Fest Brunch et Ateliers Coulounieix-Chamiers mardi 7 avril 2026.
Le Sîlot Coulounieix-Chamiers Dordogne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-10
Les incendiaires organisent, dans le cadre du Rollin Girlz Fest, des ateliers de découverte pluri-diciplinaires.
Ces ateliers sont gratuits et exclusivement réservés au public féminin et minorités de genre de tous âges (à partir de 10 ans).
Mardi 07 avril
10h-12h
Graffiti complet
Brain boxing 4places disponible.
14h-16h
Atelier skateboard complet
Mercredi 08 avril
10h-12h
Graffiti 6 places disponibles
Parkour: 10 places disponibles
14h-16h
Skateboard: 10 places disponibles
Parkour: 6 places disponibles
10h-16h Atelier fabrication d’une rampe de skateboard (3 places disponibles)
Jeudi 09 avril:
10h-12h
Skateboard: complet
Customisation: complet
Danse urbaine: complet
Vendredi 10 avril
10h-12h
Skateboard: 10 places disponibles
Customisation: 10 places disponibles
+ d’infos
Le Sîlot Coulounieix-Chamiers 24660 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 84 71 46 allboards@gmail.com
L’événement Rollin’Girlz Fest Brunch et Ateliers Coulounieix-Chamiers a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux
À voir aussi à Coulounieix-Chamiers (Dordogne)
- Troc de plantes, boutures et graines Coulounieix-Chamiers 4 avril 2026
- Session Girls Only Le Sîlot Coulounieix-Chamiers 5 avril 2026
- Atelier skateboard Le Sîlot Coulounieix-Chamiers 7 avril 2026
- Stage de Skateboard Le Sîlot Coulounieix-Chamiers 7 avril 2026
- Ateliers graffiti ou brain boxing Le Sîlot Coulounieix-Chamiers 7 avril 2026