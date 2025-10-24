Rolls-Royce LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur

LUZ-SAINT-SAUVEUR 24 Place Saint-Clément Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Début : 2025-10-24 18:00:00

Rolls-Royce ou la tentative de sauvetage de nos imaginaires Le Collectif Suzette et Nora

L’histoire se répète toujours deux fois, la première comme une tragédie, la seconde comme une farce

K. Marx

Quatre entités venues d’un nulle-part aux confins des songes s’incarnent parce que le monde humain, paraît-il, court à sa perte. Elles s’inquiètent d’imaginaires dysfonctionnels qui ne parviennent plus à rêver ni à croire. Elles plongent dans les fictions auxquelles les humain·es s’accrochent, celles qui les ont façonné·es, et portent un regard attendri, amusé, et franchement critique sur cette manière incongrue de se raconter. Elles ont leur manière à elles et, sans prétention, très peu de doutes quant à leur capacité à sauver le monde. Après tout, il a bien fallu l’imaginer pour le créer. Elles installeront dans l’espace public quatre micros et un grand cercle de gradins où chacune et chacun sera invité à prendre place pour participer à une conférence qui utilise le théâtre comme rituel. Collectivement, nous enterrerons définitivement les figures de héros, nous briserons notre fascination pour les images plates et nous remettrons notre langage dans son vrai sens.

Offert, création en cours.

.

LUZ-SAINT-SAUVEUR 24 Place Saint-Clément Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 38 38 maisonvallee@luz.org

English :

Rolls-Royce or the attempt to rescue our imaginations Le Collectif Suzette et Nora

« History always repeats itself twice, the first as a tragedy, the second as a farce »

K. Marx

Four entities from nowhere on the fringes of dreams come to life because the human world, it seems, is on the brink of collapse. They worry about dysfunctional imaginations that can no longer dream or believe. They plunge into the fictions that humans cling to, those that have shaped them, and cast a tender, amused and frankly critical eye on this incongruous way of telling oneself. They have their own way of doing things and, without pretension, very few doubts about their ability to save the world. After all, they had to imagine it to create it. They will set up four microphones and a large circle of bleachers in the public space, where everyone will be invited to take their seats and take part in a conference that uses theater as a ritual. Collectively, we will bury the hero figures once and for all, break our fascination with flat images and put language back into its true meaning.

Offered, creation in progress.

German :

Rolls-Royce oder der Versuch, unsere Vorstellungswelt zu retten Das Kollektiv Suzette und Nora

« Die Geschichte wiederholt sich immer zweimal, das erste Mal als Tragödie, das zweite Mal als Farce »

K. Marx

Vier Wesen aus dem Nirgendwo am Rande der Träume verkörpern sich, weil die menschliche Welt angeblich dem Untergang geweiht ist. Sie sorgen sich um dysfunktionale Vorstellungswelten, die nicht mehr träumen oder glauben können. Sie tauchen in die Fiktionen ein, an die sich die Menschen klammern, die sie geprägt haben, und betrachten diese inkongruente Art, sich selbst zu erzählen, mit Zuneigung, Belustigung und offener Kritik. Sie haben ihre eigene Art und Weise und, ganz unprätentiös, kaum Zweifel an ihrer Fähigkeit, die Welt zu retten. Schließlich musste man sie sich vorstellen, um sie zu erschaffen. Sie werden im öffentlichen Raum vier Mikrofone und einen großen Sitzkreis aufstellen, in dem alle eingeladen sind, Platz zu nehmen, um an einer Konferenz teilzunehmen, die das Theater als Ritual nutzt. Gemeinsam werden wir Heldenfiguren endgültig zu Grabe tragen, unsere Faszination für flache Bilder brechen und unsere Sprache wieder auf ihre wahre Bedeutung zurückführen.

Angeboten, Kreation in Arbeit.

Italiano :

Rolls-Royce o il tentativo di salvare il nostro immaginario Le Collectif Suzette et Nora

« La storia si ripete sempre due volte, la prima come tragedia, la seconda come farsa »

K. Marx

Quattro entità dal nulla ai margini dei sogni prendono vita perché il mondo umano, a quanto pare, è sull’orlo del collasso. Si preoccupano delle immaginazioni disfunzionali che non riescono più a sognare o a credere. Si addentrano nelle finzioni a cui gli esseri umani si aggrappano, quelle che li hanno plasmati, e guardano con tenerezza, divertimento e franchezza critica a questo modo incongruo di raccontare le nostre storie. Hanno un modo tutto loro di fare le cose e, senza pretese, pochi dubbi sulla loro capacità di salvare il mondo. Dopo tutto, bisognava immaginarlo per crearlo. Verranno allestiti quattro microfoni nello spazio pubblico e un grande cerchio di gradinate dove tutti saranno invitati a prendere posto e a partecipare a una conferenza che utilizza il teatro come un rituale. Collettivamente, seppelliremo le figure degli eroi una volta per tutte, spezzeremo la nostra fascinazione per le immagini piatte e restituiremo al linguaggio il suo vero significato.

Offerta, creazione in corso.

Espanol :

Rolls-Royce o el intento de rescatar nuestra imaginación Le Collectif Suzette et Nora

« La Historia siempre se repite dos veces, la primera como tragedia y la segunda como farsa »

K. Marx

Cuatro entidades surgidas de la nada, al margen de los sueños, cobran vida porque el mundo humano, al parecer, está al borde del colapso. Se preocupan por las imaginaciones disfuncionales que ya no pueden soñar ni creer. Ahondan en las ficciones a las que se aferran los seres humanos, las que les han dado forma, y echan una mirada tierna, divertida y francamente crítica a esta forma incongruente de contar nuestras propias historias. Tienen su propia manera de hacer las cosas y, sin pretensiones, muy pocas dudas sobre su capacidad para salvar el mundo. Al fin y al cabo, tuvieron que imaginarlo para crearlo. Instalarán cuatro micrófonos en el espacio público y un gran círculo de gradas donde se invitará a todo el mundo a tomar asiento y participar en una conferencia que utiliza el teatro como ritual. Colectivamente, enterraremos de una vez por todas las figuras de héroes, romperemos nuestra fascinación por las imágenes planas y devolveremos al lenguaje su verdadero significado.

Ofrecido, creación en curso.

