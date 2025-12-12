ROM CHARRETTE – LA PETITE COMEDIE DE TOULOUSE Toulouse.

ROM CHARRETTE Début : 2025-12-31 à 21:30. Tarif : – euros.

SMARTARTECH PRÉSENTE : ROM CHARRETTEInsulter son patron, et partir en vacances avec la copine de son meilleur pote ? Rom Charrette n’a jamais fait ça. Rom a toujours vécu une vie tranquille sur l’île de La Réunion. Mais quand il doit tout quitter pour s’installer en métropole, il se retrouve confronté, pour la première fois, aux réalités de la vie d’adulte. Dans ce spectacle mêlant ironie et autodérision, il tente de répondre à une question universelle : Comment dépasser la peur du regard des autres et devenir une bonne personne ?Avec humour, sincérité et une bonne dose d’authenticité, Rom vous embarque dans un voyage aussi drôle que touchant. Un spectacle à la fois personnel, engagé… et profondément humain. ? Cette salle n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite

LA PETITE COMEDIE DE TOULOUSE 16 RUE SAINT-GERMIER 31000 Toulouse. 31