Rom Sucar – Cabaret tsigane Pol’n Nantes

Gratuit : non 25 € / 12 € enfant 25 € adulte (menu + spectacle) / 12 € moins de 10 ans (menu + spectacle)Les bénéfices des menus permettront de rembourser les frais engagés pour la soirée, rémunérer les musicien·ne·s, de financer le fonctionnement de l’association, ses projets. Billetterie : https://www.helloasso.com/associations/rom-sucar/evenements/cabaret-tsigane-1 Tout public

Rom Sucar remet le couvert avec la 4e édition de son Cabaret tsigane les 6 et 7 février 2026 à partir de 19h Au menu pour cet anniversaire de l’abolition de l’esclavage des Roms en Roumanie (20 février 1856) : un régal pour la bouche, les oreilles et vos chakras en mouvement captant les vibratos vocaux de Camélia ! Cet événement c’est l’occasion pour Rom Sucar (association et groupe de musique) de rayonner sur son territoire, de proposer un moment épicé en convivialité et envolée collective. On veut soutenir la culture tsigane et promouvoir les échanges entre communautés. Et on le fait ! C’EST PARTI. Apprêtez vous à partir en voyage le temps d’une soirée ! AU MENU POUR LA BOUCHE : Une assiette avec sarmale (avec ou sans viande, cuits dans 2 marmites séparées) et dessert.La cuisinière en chef n’est autre que Camélia, qui est aussi la chanteuse de Rom Sucar ! AU MENU POUR LES OREILLES & LE CORPS :Un régal pour vos chakras en mouvement captant les vibratos vocaux de Camélia ! AU MENU POUR LES YEUX :N’hésitez pas à venir habillés façon tsigane… Cette fois, à vous d’improviser ! Et d’autres surprises !

