ROMAIN BARREDA inspiré

37 Rue nationale Le Mans Sarthe

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-09 21:00:00

fin : 2026-01-09 22:30:00

Date(s) :

2026-01-09

ONE MAN SHOW

.

37 Rue nationale Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire comedielemans@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

ONE MAN SHOW

L’événement ROMAIN BARREDA inspiré Le Mans a été mis à jour le 2025-12-27 par CDT72