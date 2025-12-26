ROMAIN BARREDA

37 Rue nationale Le Mans Sarthe

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-09 21:00:00

fin : 2026-01-09

Date(s) :

2026-01-09

Dans son nouveau spectacle INSPIRE´, Romain vous parle des moments de sa vie et des personnes qui ont inspire´ son humour.

Entre stand-up et personnages, laissez-vous embarquer dans l’univers feel good et de´jante´ de Romain Barreda !

La performance d’acteur s’y conjugue a` une e´criture cisele´e pour vous livrer des anecdotes hilarantes qui parleront a` toutes et tous.

Romain a l’art de transformer l’ordinaire en un chaos joyeux et transporte les spectateurs la` ou` le rire et la re´flexion se co^toient harmonieusement.

Soyez pre^t a` plonger dans ce One man show rythme´, rode´ dans les Comedy clubs parisiens et partout en France. .

37 Rue nationale Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 23 54 69

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

L’événement ROMAIN BARREDA Le Mans a été mis à jour le 2025-12-26 par CDT72