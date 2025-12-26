ROMAIN BARREDA Le Mans
37 Rue nationale Le Mans Sarthe
2026-01-09 21:00:00
Dans son nouveau spectacle INSPIRE´, Romain vous parle des moments de sa vie et des personnes qui ont inspire´ son humour.
Entre stand-up et personnages, laissez-vous embarquer dans l’univers feel good et de´jante´ de Romain Barreda !
La performance d’acteur s’y conjugue a` une e´criture cisele´e pour vous livrer des anecdotes hilarantes qui parleront a` toutes et tous.
Romain a l’art de transformer l’ordinaire en un chaos joyeux et transporte les spectateurs la` ou` le rire et la re´flexion se co^toient harmonieusement.
Soyez pre^t a` plonger dans ce One man show rythme´, rode´ dans les Comedy clubs parisiens et partout en France. .
