Romain Leleu Sextet Nuit fantastique Théâtre de la ville Valence dimanche 1 mars 2026.
Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence Drôme
Tarif : 5 – 5 – 25 EUR
Début : 2026-03-01 17:00:00
fin : 2026-03-01 17:00:00
2026-03-01
Un répertoire classique et de cinéma, un voyage au gré des époques et des styles.
Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 86 14 50 theatredelaville@mairie-valence.fr
English :
A classical and film repertoire, a journey through eras and styles.
