Romain Pilon présente ‘Open Roads’ en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris samedi 29 novembre 2025.

Fort d’une reconnaissance internationale, il a tourné en leader aux quatre coins du globe et partagé la scène ou le studio avec des artistes de renom tels que Brian Blade, Ben Wendel, Jeff Ballard, Seamus Blake, Walter Smith III, Baptiste Trotignon, Sylvain Luc, Linda May Han Oh et bien d’autres…Pour la première fois en leader sur la scène du 38 Riv, Romain Pilon vient présenter « Open Roads », son nouvel album, sans doute le projet le plus personnel de sa carrière.

À ses côtés, deux musiciens d’exception : le batteur Fred Pasqua, partenaire de longue date, avec qui il entretient une complicité musicale rare. Et en invité spécial, le jeune contrebassiste Ton Felices, prodige basé à Amsterdam, à la sensibilité déjà remarquable.

Portée par une écriture poétique et une grande richesse de textures et d’ambiances, la musique de ce trio puise ses influences aussi bien chez Led Zeppelin que Wayne Shorter, Miles Davis ou Erik Satie. Un voyage sonore à la croisée des chemins, entre lyrisme, énergie et liberté.

« Un guitariste à l’originalité merveilleuse. » France Musique

« Pilon glides through the music with a superb sense of confidence… » Jazz Times (Usa)

« A wonder of taste and style. » Jazz Podium (Germany)

« Pilon is World Class. » Financial Times (Uk)

Romain Pilon : guitare

Fred Pasqua : batterie

Ton Felices : contrebasse

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz moderne — Considéré par Jazzwise comme « un improvisateur brillant », le guitariste Romain Pilon s’est imposé au fil de ses albums comme l’une des figures incontournables de la scène jazz contemporaine.

Le samedi 29 novembre 2025

de 21h30 à 22h30

Le samedi 29 novembre 2025

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 22 à 27 euros

Tarif sur place : 24 à 29 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

