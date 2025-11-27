ROMAIN VILLOTEAU – THEATRE A L’OUEST Auray

ROMAIN VILLOTEAU Début : 2026-04-20 à 14:30. Tarif : – euros.

Tout est en place pour un show extraordinaire! Tout, à l’exception de l’artiste, un célèbre illusioniste de renommée internationale qui semble avoir déserté la scène au levé du rideau. Les techniciens trouvent alors la solution: demander à un spectateur qui s’était venté d’une certaine fibre artistique à l’entrée, de monter sur les planches en attendant l’artiste, le vrai!Ce dernier finira-t-il par arriver? En attendant, Marcel est en scène et malgré des débuts cahotiques, il entend bien enchaîner les tours de passe-passe, les grandes illusions et les gags pour le plus grand plaisir du public.De la magie bien sûr mais aussi beaucoup d’humour et toujours un petit soupçon de poésie pour un joli moment en famille!

THEATRE A L’OUEST 8 RUE LEVENANT 56400 Auray 56