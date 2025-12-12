Romain Vuillemin & Benjamin Blacktone ‘Gipsy afternoon’ au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Il officie principalement avec son quartet le Romain Vuillemin Quartet ainsi qu’avec le groupe Génération Django, mêlant musique classique et swing manouche. Pour cette série de concerts, il privilégie le côté intimiste en invitant parfois une guitare, un accordéon ou encore une clarinette. L’invité d’aujourd’hui sera le guitariste Benjamin Blackstone, musicien aux multiples facettes qui évolue entre la scène rock et la scène manouche. Les deux compères se connaissent depuis longtemps et se feront une joie de croiser le fer sur la scène du 38Riv.

Romain Vuillemin : guitare

Benjamin Blackstone : guitare

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz manouche — Romain Vuillemin s’est imposé comme une des figures de la nouvelle génération du style inventé par Django Reinhardt, le jazz manouche.

Le dimanche 25 janvier 2026

de 17h00 à 18h00

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/