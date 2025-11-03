Romain Vuillemin Hispanic trio en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

L’ensemble profite également des origines espagnoles de son guitariste-chanteur pour vous faire redécouvrir des thèmes emblématiques tels que « Sabor a mí » (boléro mexicain), « España Cañí » (paso doble espagnol) ou encore « Historia de un amor » (chanson d’amour panaméenne).

Romain Vuillemin : guitare et voix

Cesar Pastre : piano

Thomas Posner : contrebasse

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Classiques hispano-americains chantés — Le Romain Vuillemin Hispanic Trio navigue entre les styles. La guitare de Romain Vuillemin, tantôt dans la veine swing de Django Reinhardt, tantôt dans celle plus moderne de George Benson, est soutenue par une rythmique à la fois solide et aérienne : le piano de César Pastre et la contrebasse de Thomas Posner apportent toute leur musicalité pour revisiter le vaste répertoire hispanique.

Le lundi 03 novembre 2025

de 21h30 à 22h30

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/