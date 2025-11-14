Roman-concert « Le silence de la mer » Aurec-sur-Loire
Roman-concert « Le silence de la mer » Aurec-sur-Loire vendredi 14 novembre 2025.
Roman-concert Le silence de la mer
Salle côté sud, maison des associations Aurec-sur-Loire Haute-Loire
Début : 2025-11-14 19:00:00
fin : 2025-11-14
2025-11-14
Roman -concert Le silence de la mer Vercors/ La Cappella Forensis/Compagnie Halte.
Salle côté sud, maison des associations Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 26 55
English :
Roman -concert Le silence de la mer Vercors/ La Cappella Forensis/Compagnie Halte.
German :
Roman -Konzert Le silence de la mer Vercors/ La Cappella Forensis/Compagnie Halte.
Italiano :
Roman concerto Le silence de la mer Vercors/ La Cappella Forensis/Compagnie Halte.
Espanol :
Roman -concierto Le silence de la mer Vercors/ La Cappella Forensis/Compagnie Halte.
