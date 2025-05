Roman de Renart – Crézancy-en-Sancerre, 16 mai 2025 19:30, Crézancy-en-Sancerre.

Cher

Roman de Renart Crézancy-en-Sancerre Cher

Début : 2025-05-16 19:30:00

fin : 2025-05-16 20:30:00

2025-05-16

Envie de rire, de découvrir un spectacle original et de sortir en famille ou entre amis ?

Je joue « Roman de Renart », un spectacle solo d’une heure, drôle et accessible à tous à partir de 8 ans, autour du célèbre Roman de Renart.

Je suis seul sur scène, mais j’incarne toute une galerie d’animaux rusés, naïfs ou complètement à côté de la plaque.

Au programme humour, jeu physique, et un brin d’irrévérence médiévale

Entrée libre / au chapeau

Venez nombreux, c’est tout public, chaleureux et 100 % vivant !

Et si vous aimez le théâtre un peu décalé, celui qui parle à tous les âges, vous serez servis.

À bientôt dans la salle ? .

Crézancy-en-Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 02 59 67 40

English :

Want to laugh, discover an original show and go out with family and friends?

I play « Roman de Renart », a one-hour solo show, funny and accessible to everyone aged 8 and over, based on the famous Roman de Renart.

German :

Lust auf Lachen, eine originelle Aufführung und einen Ausflug mit der Familie oder mit Freunden?

Ich spiele « Roman de Renart », eine einstündige, lustige und für alle ab 8 Jahren zugängliche Solovorstellung rund um den berühmten Roman de Renart.

Italiano :

Volete ridere, scoprire uno spettacolo originale e uscire con la vostra famiglia o i vostri amici?

Interpreto « Roman de Renart », uno spettacolo solista di un’ora basato sul famoso Roman de Renart, divertente e accessibile a tutti a partire dagli 8 anni.

Espanol :

¿Quiere reír, descubrir un espectáculo original y salir con su familia o amigos?

Represento « Roman de Renart », un espectáculo en solitario de una hora de duración basado en el famoso Roman de Renart, divertido y accesible para todos los públicos a partir de 8 años.

L’événement Roman de Renart Crézancy-en-Sancerre a été mis à jour le 2025-05-05 par Office de tourisme du Grand Sancerrois