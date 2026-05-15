Roman des Musiques Polyphoniques Route de Lapalisse Seuillet

Seuillet

Roman des Musiques Polyphoniques

Route de Lapalisse Eglise Saint-Martial Seuillet Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 19:00:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Ce festival, organisé par le conservatoire de Vichy-Communauté, réunira des prestations des élèves et enseignants des classes de harpe, clavecin, accordéon et guitare.

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Route de Lapalisse Eglise Saint-Martial Seuillet 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 63 64 71 90 conservatoire@vichy-communaute.fr

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English :

Organized by the Conservatoire de Vichy-Communauté, the festival will feature performances by students and teachers of harp, harpsichord, accordion and guitar.

L’événement Roman des Musiques Polyphoniques Seuillet a été mis à jour le 2026-05-15 par Vichy Destinations