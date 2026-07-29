ROMAN DODUIK Alençon
vendredi 16 octobre 2026 · Alençon
Informations pratiques
Alençon
ROMAN DODUIK
Alençon Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 21:00:00
fin : 2026-10-16
Date(s) :
2026-10-16
Vous m’avez peut-être déjà croisé mais pas vraiment vu.
Alors j’ai eu envie de me découvrir sur scène pour vous faire partager mes différences, mes aventures et mes rencontres.
Je me mets enfin à nu.
Soyez rassuré c’est une image, je vais garder mes vêtements car sinon ce serait beaucoup trop cher.
Ce nouveau spectacle est à mon image solaire, drôle, et touchant.
Cumulant plusieurs dizaines de millions de vues sur les réseaux sociaux, Roman Doduik s’est également fait remarquer lors de sa participation à l’émission Danse avec les Stars .
Ouverture des portes à 19h
Restauration possible sur place
ZA Le Chêne 72610 Arçonnay .
Alençon 61000 Orne Normandie +33 6 49 50 19 02
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English : ROMAN DODUIK
L’événement ROMAN DODUIK Alençon a été mis à jour le 2026-07-22 par OT CUA ALENCON
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