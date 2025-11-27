ROMAN DODUIK – COMEDIE LE MANS Le Mans

ROMAN DODUIK Début : 2026-05-01 à 21:00. Tarif : – euros.

Vous m’avez peut-être déjà croisé mais pas vraiment vu. Alors j’ai eu envie de me découvrir sur scène pour vous faire partager mes différences, mes aventures et mes rencontres. Je me mets enfin à nu. Soyez rassuré c’est une image, je vais garder mes vêtements car sinon ce serait beaucoup trop cher. Ce nouveau spectacle est à mon image : solaire, drôle, et touchant.

COMEDIE LE MANS 37 RUE NATIONALE 72000 Le Mans 72