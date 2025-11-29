ROMAN DODUIK dans Adorable – PALAIS DES GLACES Paris

ROMAN DODUIK dans Adorable Début : 2025-11-29 à 21:00. Tarif : – euros.

ROMAN DODUIK dans ADORABLENe vous fiez pas aux apparences : Roman Doduik n’est pas un Youtubeur qui s’essaye au spectacle, mais bien un humoriste qui dévorait la scène avant de devenir une star des réseaux sociaux ! Dans son one-man-show, Roman se débarrasse de la bienpensance des réseaux et renoue avec un stand-up aussi piquant qu’intelligent. Une écriture incisive, une mise en scène qui met en avant ses qualités de comédien et d’humoriste pour un show qui évolue entre rire et émotions et touche toute la famille ! De la difficulté de ne pas ressembler à un mâle Alpha et d’être pris pour un membre de la GenZ – à 26 ans – Roman fait preuve d’une autodérision implacable ! Il s’amuse de son célibat, dresse un réquisitoire sans complaisance sur les coulisses de l’influence, tente une formation accélérée aux codes des Ados et à ceux des Boomers, fantasme sur un ancien Premier Ministre et réussit le défi de renouer le dialogue entre les générations ! Extrait de presse : Le Parisien : un spectacle réjouissant qui fait autant rire les jeunes que les parents Télérama : bluffant de drôlerie, de maturité et d’intelligence Gala : l’humoriste qui a conquis les ados sur Youtube et TikTok Artiste : Roman DODUIK Auteurs : Roman DODUIK et Jocelyn FLIPO Metteur en scène : Jocelyn FLIPO Durée : 80 MN Jour et heure de représentation : Vendredi 29 novembre à 21h IMPORTANT : •Billet non-remboursable, non-échangeable, personnel et incessible•L’ouverture des portes du Petit Palais des Glaces peut varier entre 15 à 30 minutes avant le début du spectacle•L’ouverture des portes du Grand Palais peut varier entre 30 à 45 minutes avant le début du spectacle•Les valises ne sont pas autorisées dans le théâtre•Le théâtre ne dispose pas de service de vestiaire•Une fois le spectacle commencé, l’accès à la salle ne garantit pas le placement initialement réservé. •Toute nourriture extérieure est interdite dans l’enceinte du théâtre•Toute personne, adulte ou enfant, assistant à une représentation au sein du théâtre doit être munie d’un billet individuel•Pour des raisons de sécurité et de bon déroulement des représentations, les enfants de moins de 3 ans ne peuvent être admis dans la salleCONDITIONS D’UTILISATION DU BILLET Ce billet est reconnu électroniquement lors de votre arrivée sur le site en référence, à la date indiquée. À ce titre, le billet ne doit en aucun cas être dupliqué ou photocopié. Toute reproduction est considérée comme frauduleuse et sans effet, les codes-barres et numéros uniques garantissant un contrôle d’accès sécurisé. Seule la première personne à présenter le billet sera considérée comme son détenteur légitime et autorisée à assister à la représentation. Pour rappel : ce e-ticket est non-remboursable ni échangeable, personnel et incessible. Nous vous recommandons de conserver votre billet en lieu sûr et de l’acheter exclusivement via les circuits de vente officiels. L’achat de billet auprès de tiers non autorisés, notamment de particuliers, ne garantit en aucun cas sa validité et peut entraîner un refus d’accès à la représentation. Ce billet est soumis aux Conditions Générales de ventes, ainsi qu’aux Conditions d’Utilisation spécifiques au Billet Imprimé à Domicile, que vous avez acceptées avant l’achat de ce titre.

PALAIS DES GLACES 37 Rue du Faubourg du Temple 75010 Paris 75