ROMAN DODUIK – ESPACE WE WELCOME – LAGNY SUR MARNE Lagny-Sur-Marne

ROMAN DODUIK Début : 2026-04-16 à 21:00. Tarif : – euros.

Avec plus de 4 millions d’abonnés sur TikTok, YouTube et Instagram, il devient, malgré lui, une des figures préférées de la fameuse GenZ !A 25 ans, alors qu’il n’écoute que Nostalgie et se régale des films d’auteur français, Roman Doduik se retrouve entrainé dans l’engrenage des réseaux sociaux. Avec plus de 4 millions d’abonnés sur TikTok, YouTube et Instagram, il devient, malgré lui, une des figures préférées de la fameuse GenZ ! Mais quand la caméra s’éteint, Roman retrouve la scène et les plaisirs d’un stand-up aussi piquant qu’intelligent, sans se préoccuper de la censure des réseaux.Avec une grande agilité, Roman propose un spectacle à l’écriture incisive et jongle avec aisance entre rire et émotion. Du harcèlement scolaire aux coulisses parfois peu reluisantes de l’influence, de son rêve de devenir enfin un vrai bonhomme , lui qui doit supporter sa bouille d’éternel gamin, à ses déboires en couple, Roman esquive clichés et blagues faciles et offre un show qui renouera le dialogue entre les générations.Vraiment ?

ESPACE WE WELCOME – LAGNY SUR MARNE 6 RUE DU DR NAUDIER 77400 Lagny-Sur-Marne 77