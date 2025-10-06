ROMAN DODUIK – LE COLISEE – ROUBAIX Roubaix

ROMAN DODUIK Début : 2026-04-28 à 20:00. Tarif : – euros.

COLISEE ROUBAIX – TR. PUBLIC PRÉSENTE : ROMAN DODUIKÀ 25 ans, alors qu’il n’écoute que Nostalgie et se régale des films d’auteur français, l’humoriste se retrouve entraînédans l’engrenage des réseaux sociaux. Avec de 4 millions d’abonnés sur TikTok, YouTube et Instagram, il devient,malgré lui, l’une des figures préférées de la fameuse GenZ !

LE COLISEE – ROUBAIX 31 RUE DE L’EPEULE 59100 Roubaix 59