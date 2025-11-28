Date et horaire de début et de fin : 2026-05-07 20:30 –

Gratuit : non 18 € / 23 € 18 € / 23 € BILLETTERIES :02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)sur nantes-spectacles.com Tout public

Stand-up Vous m’avez peut-être déjà croisé, mais pas vraiment vu.Alors, j’ai eu envie de me découvrir sur scène pour vous faire partager mes différences, mes délires et mes rencontres.Ce nouveau spectacle est à mon image : solaire, drôle, et touchant.Je me mets enfin à nu.Soyez rassuré, c’est une image, je vais garder mes vêtements car sinon ce serait beaucoup plus cher ! Représentations du 7 au 9 mai 2026 à 20h30

Compagnie du Café-Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr 02 40 89 65 01 https://nantes-spectacles.com/