Roman Doduik – Nouveau spectacle Le Bacchus Rennes 23 – 25 avril Tarifs : 25€ et 20€

Après le succès de son 1er spectacle ADOrable, Roman Doduik revient !

Vous m’avez peut-être déjà croisé mais pas vraiment vu.

Alors j’ai eu envie de me découvrir sur scène pour vous faire partager mes différences, mes aventures et mes rencontres.

Je me mets enfin à nu.

Soyez rassuré c’est une image, je vais garder mes vêtements car sinon ce serait beaucoup trop cher.

Ce nouveau spectacle est à mon image : solaire, drôle, et touchant.

Auteur : Roman DODUIK – Henry FEXA – Alexis TRAMONI

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-23T21:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-25T22:15:00.000+02:00

02.99.78.39.93 https://www.le-bacchus.com/programmation/8150-roman-doduik-nouveau-spectacle-avril-2026.html

Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



