Roman performance « Madame Bovary »

Boulevard Henri Harpignies Valenciennes Nord

Tarif : 10 – 10 – 30

10

Tarif adulte

Début : 2025-12-10 19:00:00

fin : 2025-12-13

2025-12-10 2025-12-11 2025-12-12 2025-12-13

Spectacle de théâtre Roman performance

avec la compagnie L’Eventuel Hérisson Bleu, Hugo Mallon et Gustave Flaubert

Dès 15 ans (durée 3h)

Le personnage principal de Madame Bovary ? Le roman lui-même ! Enjambant la question de l’adaptation, Hugo Mallon porte littéralement le livre en scène et fait surgir des mondes au fil d’une lecture augmentée pour cinq interprètes, un studio de cinéma et un set musical live. L’incarnation vivante de l’effet Flaubert !

Flaubert encore, Madame Bovary, enfin … Passeur de textes fervent, Hugo Mallon renoue avec Flaubert, après une marquante Éducation sentimentale créée au Phénix en 2018. Dans ce nouveau roman-performance , il confie la lecture aux actrices et aux acteurs en relais, quand elles et ils n’incarnent pas les personnages hauts en couleur du roman. Il convoque aussi d’autres expressions le cinéma, la musique comme autant de points de vue offerts à la liberté du public. Une délicieuse expérience au long cours qui invite à s’immerger dans la substance même de l’émotion littéraire.

EN RÉSIDENCE DE CRÉATION DU 22 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE 2025 10 .

Boulevard Henri Harpignies Valenciennes 59300 Nord Hauts-de-France +33 3 27 32 32 32 billetterie@lephenix.fr

