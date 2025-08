Roman photo Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault

Roman photo Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault samedi 27 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-27 17:00 – 17:30

Théâtre de rue par la compagnie New rancardCéline flirte avec Thomas, Simon drague Justine, Marion en pince pour Gerald, Mathieu fantasme sur Vanessa, Emeline voudrait coucher avec Benoit ! Partout on se désire, on veut savoir, on veut goûter, on veut être amoureux, on veut s’aimer !Souvent on tente sa chance, parfois ça marche, parfois pas … Une fantaisie sur le couple qui fera marcher vos zygomatiques.À 17h – durée 25 min – esplanade de la médiathèque Ormédo – tout publicDans le cadre du marché aux livres des bibliothèques d’Orvault

Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700

02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr 02 51 78 98 60