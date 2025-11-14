Romance Espace culturel Albert Camus Le Chambon-Feugerolles

Romance Espace culturel Albert Camus Le Chambon-Feugerolles vendredi 14 novembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-14T10:00:00 – 2025-11-14T11:00:00

Fin : 2025-11-14T14:00:00 – 2025-11-14T15:00:00

Romance est une tragédie contemporaine écrite par Catherine Benhamou (Grand Prix de littérature dramatique Artcena 2020, Prix PlatO). Mise en scène par Heidi-Éva Clavier et portée par l’interprétation de Marion Trémontels, la pièce prend la forme d’un monologue polyphonique, où la voix d’Imène raconte la dérive de son amie Jasmine, adolescente en quête de sens, happée par un engrenage de solitude, de violences et de manipulations en ligne.

Seule en scène, la comédienne livre une performance d’une intensité rare, donnant chair à une jeunesse vulnérable, ballottée entre désirs d’amour, besoin de reconnaissance et exposition constante aux réseaux sociaux. Le spectacle interroge, par la précision de son écriture et la tension de son interprétation, les mécanismes d’embrigadement et de radicalisation, sans jamais se réduire à un discours idéologique : c’est l’expérience sensible d’un basculement tragique qui se joue devant les spectateurs.

Le dispositif scénique, épuré et frontal, place le public au cœur de la confidence, convoqué comme témoin autant que comme interlocuteur. La mise en scène choisit la sobriété pour mieux faire résonner la langue, tour à tour intime, crue et poétique. Romance s’inscrit ainsi dans une tradition théâtrale qui conjugue exigence esthétique et engagement dans le présent.

Depuis sa création, le spectacle a connu plus de 300 représentations (dont une bonne partie devant des publics scolaires, pénitentiaires, associatifs) en trois saisons et continue sur sa lancée en 2025-2026 avec par ailleurs plusieurs dates de tournée en Tout Public. Il suscite partout un vif intérêt et des débats passionnés qui confirment la force d’un théâtre qui parvient à conjuguer urgence sociale et nécessité artistique.

Espace culturel Albert Camus All. des Pyrénées, 42500 Le Chambon-Feugerolles

