Romance Théâtre Chateaubriand Saint-Malo

Romance

Théâtre Chateaubriand 6 Rue Grout de Saint-Georges Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-03 20:00:00

fin : 2026-02-03

Date(s) :

2026-02-03

Un souffle poétique

Pour une descente aux enfers

Imène, jeune fille brillante dont la meilleure amie Jasmine a projeté un attentat, prend la parole pour lui redonner un nom, une histoire.

Remonter le fil des souvenirs. À quel moment c’est devenu sérieux ? Est-ce qu’elle a hésité ? Voulu faire machine arrière ? Qu’est-ce qui l’en a empêchée ? Des raisons si profondes, d’autres dérisoires. Pour enrayer ce grand projet , il aurait fallu changer le monde, et juste peut-être aussi lui laisser une place dedans.

Une tragédie contemporaine qui retrace un basculement vers la radicalisation, alerte sur les risques liés aux réseaux sociaux, a une portée universelle et un rôle auprès de la jeunesse.

Romance est un récit d’aujourd’hui, une brillante pièce contemporaine.

Mise en scène Heidi-Eva Clavier avec Marion Trémontels .

Théâtre Chateaubriand 6 Rue Grout de Saint-Georges Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 81 62 61

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Romance Saint-Malo a été mis à jour le 2025-10-14 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel