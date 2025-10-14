Romance Théâtre Chateaubriand Saint-Malo
Romance Théâtre Chateaubriand Saint-Malo mardi 3 février 2026.
Théâtre Chateaubriand 6 Rue Grout de Saint-Georges Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Début : 2026-02-03 20:00:00
Un souffle poétique
Pour une descente aux enfers
Imène, jeune fille brillante dont la meilleure amie Jasmine a projeté un attentat, prend la parole pour lui redonner un nom, une histoire.
Remonter le fil des souvenirs. À quel moment c’est devenu sérieux ? Est-ce qu’elle a hésité ? Voulu faire machine arrière ? Qu’est-ce qui l’en a empêchée ? Des raisons si profondes, d’autres dérisoires. Pour enrayer ce grand projet , il aurait fallu changer le monde, et juste peut-être aussi lui laisser une place dedans.
Une tragédie contemporaine qui retrace un basculement vers la radicalisation, alerte sur les risques liés aux réseaux sociaux, a une portée universelle et un rôle auprès de la jeunesse.
Romance est un récit d’aujourd’hui, une brillante pièce contemporaine.
Mise en scène Heidi-Eva Clavier avec Marion Trémontels .
Théâtre Chateaubriand 6 Rue Grout de Saint-Georges Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 81 62 61
