ROMANCE SOUS LES ÉTOILES PARK • BRAHMS • DVOŘÁK • LISZT

Place de la Comédie Montpellier Hérault

Tarif : 26 – 26 – 47 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13 2026-02-14

Plongez dans ce programme éclectique et envoûtant, dirigé par Sora Elisabeth Lee, cheffe coréenne qui s’est formée à Berlin et Vienne et a travaillé sous la direction de Christian Thielemann et Neeme Järvi.

Plongez dans ce programme éclectique et envoûtant, dirigé par Sora Elisabeth Lee, cheffe coréenne qui s’est formée à Berlin et Vienne et a travaillé sous la direction de Christian Thielemann et Neeme Järvi.

À la tête de votre Orchestre national, elle ouvre ce concert avec Sa-li (La faille du temps) de Song-Aa Park, une œuvre magnifique, entre tradition asiatique et modernité orchestrale, à l’énergie contemplative évoquant la fragilité et la fluidité du temps. Inspiré par la poésie coréenne autant que par la musique spectrale occidentale (comme Grisey ou Saariaho), ce paysage sonore onirique ne vous laissera pas indifférent.

La magie se poursuit avec Le Rouet d’or d’Antonín Dvořák, nourri par des légendes populaires slaves où la musique dépeint avec finesse la quête d’un trésor légendaire. Enfin, Franz Liszt clôture la soirée avec Les Préludes, poème symphonique grandiose explorant les passions humaines, des tourments aux triomphes. Une expérience musicale inoubliable sous le signe de la romance et de l’émerveillement.

Durée ±1h50 avec entracte

Tarifs de 26€ à 47€ .

Place de la Comédie Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 19 99

English :

Immerse yourself in this eclectic, spellbinding program, conducted by Sora Elisabeth Lee, a Korean conductor who trained in Berlin and Vienna and has worked under Christian Thielemann and Neeme Järvi.

L’événement ROMANCE SOUS LES ÉTOILES PARK • BRAHMS • DVOŘÁK • LISZT Montpellier a été mis à jour le 2025-11-25 par 34 OT MONTPELLIER