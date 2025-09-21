« Romancero » Domaine de Méréville Le Mérévillois

« Romancero » Dimanche 21 septembre, 16h00 Domaine de Méréville Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Spectacle musical « Romancero » porté par le duo Eléonore Gagey, chanteuse lyrique (mezzo-soprano), Guillaume Bleton (guitariste) mis en scène par Sol Espeche.

Le Romancero est le récit d’une romance, d’une histoire ayant pour thème l’amour. C’est aussi un recueil où de petits récits façonnent une grande histoire. Lorsqu’on pense aux Romancero, on pense à Garcia Lorca, et à la tradition orale, aux grands récits de transmission.

Domaine de Méréville 8 rue Voltaire, 91660 Le Mérévillois, France Le Mérévillois 91660 Méréville Essonne Île-de-France 0161957276 http://www.essonne.fr A partir d’une construction préexistante du XVIe siècle, le marquis de Laborde aménagea le domaine de Méréville de 1784 à 1794 avec le concours des plus grands artistes de l’époque : Bélanger, Hubert Robert, Augustin Pajou, Jospeh Vernet, Greuze… pour en faire le plus beau parc à l’anglaise d’Europe continentale. La colonne Trajane a été édifiée pendant le quatrième quart du XVIIIe siècle par J. André. Les fabriques ont été très restaurées. Certaines fabriques ont été transférées dans le parc du château de Jeurre à Morigny-Champigny (Essonne). A l’intérieur du château, l’essentiel des aménagements subsiste, ainsi qu’une partie des décors : marbre jaune, glaces, lambris d’acajou, cheminées… N20 sortie Méréville

