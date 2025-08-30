ROMANE LAURENT FERIA DE CARCASSONNE 2025 Carcassonne
ROMANE LAURENT FERIA DE CARCASSONNE 2025 Carcassonne samedi 30 août 2025.
ROMANE LAURENT FERIA DE CARCASSONNE 2025
Boulevard Omer Sarraut Carcassonne Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-30 19:30:00
fin : 2025-08-30
Date(s) :
2025-08-30
Pour la Feria de Carcassonne, laissez-vous porter par la voix lumineuse de Romane Laurent, jeune talent de Narbonne qui séduit déjà les plus grands ! Née en 2008, Romane s’est fait remarquer dans The Voice Kids 9 aux côtés de Slimane. Son univers pop, soul et variété, allié à une voix puissante et authentique, captive le public. En 2025, elle a chanté à Bercy et prépare déjà de nouveaux projets qui promettent d’enflammer la scène.
.
Boulevard Omer Sarraut Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 77 71 11
English :
For the Feria de Carcassonne, let yourself be carried away by the luminous voice of Romane Laurent, a young talent from Narbonne who is already seducing the biggest names! Born in 2008, Romane made her mark in « The Voice Kids 9 » alongside Slimane. Her pop, soul and variety universe, combined with a powerful, authentic voice, captivate audiences. In 2025, she sang at Bercy and is already preparing new projects that promise to set the stage alight.
German :
Lassen Sie sich bei der Feria de Carcassonne von der strahlenden Stimme von Romane Laurent tragen, einem jungen Talent aus Narbonne, das bereits die Größten verzaubert! Romane wurde 2008 geboren und machte bei « The Voice Kids 9 » an der Seite von Slimane auf sich aufmerksam. Ihr Universum aus Pop, Soul und Varieté, gepaart mit einer kraftvollen und authentischen Stimme, zieht das Publikum in ihren Bann. Im Jahr 2025 hat sie in Bercy gesungen und bereitet bereits neue Projekte vor, die versprechen, die Bühne zu entzünden.
Italiano :
In occasione della Feria de Carcassonne, lasciatevi trasportare dalla voce luminosa di Romane Laurent, un giovane talento di Narbonne che sta già conquistando i più grandi! Nata nel 2008, Romane si è fatta notare a « The Voice Kids 9 » al fianco di Slimane. Le sue influenze pop, soul e varietà, unite alla sua voce potente e autentica, hanno conquistato il pubblico. Nel 2025 ha cantato a Bercy e sta già preparando nuovi progetti che promettono di infiammare il palco.
Espanol :
Para la Feria de Carcasona, déjese llevar por la luminosa voz de Romane Laurent, ¡un joven talento de Narbona que ya conquista a los más grandes! Nacida en 2008, Romane se dio a conocer en « La Voz Kids 9 » junto a Slimane. Sus influencias pop, soul y variedades, combinadas con su voz potente y auténtica, han cautivado al público. En 2025, cantó en Bercy y ya prepara nuevos proyectos que prometen encender el escenario.
