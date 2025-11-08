Romane Santarelli + Atoem Joué-lès-Tours

Romane Santarelli + Atoem

Parvis Miles Davis Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-08 19:30:00

fin : 2025-11-08 23:00:00

Date(s) :

2025-11-08

ULTRA SON #1

L’electropop onirique de Romane Santarelli convoque d’emblée la danse pour mieux sonder ensuite l’abîme de nos sentiments. Son sens mélodique est pointu, vibrant sur la pulsation sensuelle des computers puissants et organiques.

ULTRA SON #1

L’electropop onirique de Romane Santarelli convoque d’emblée la danse pour mieux sonder ensuite l’abîme de nos sentiments. Son sens mélodique est pointu, vibrant sur la pulsation sensuelle des computers puissants et organiques. Se distinguant par l’amour des machines, de l’harmonie, des textures, du psyché, la musique du duo ATOEM part souvent d’une orchestration lisible pour finir dans une explosion de sons synthétiques et déstructurés, soit un degré d’Entropy finement maîtrisé. 10 .

Parvis Miles Davis Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

ULTRA SON #1

Romane Santarelli?s dreamy electropop immediately summons the dance, the better to probe the abyss of our feelings. Her melodic sense is sharp, vibrating to the sensual pulse of powerful, organic computers.

German :

ULTRA SON #1

Romane Santarellis verträumter Elektropop ruft von Anfang an den Tanz auf den Plan, um dann die Abgründe unserer Gefühle auszuloten. Sein melodisches Gespür ist ausgeprägt und vibriert auf dem sinnlichen Puls von kraftvollen, organischen Computern.

Italiano :

ULTRA SON #1

L’elettropop onirico di Romane Santarelli richiama immediatamente la danza, per scandagliare meglio le profondità dei nostri sentimenti. Il suo senso melodico è acuto e vibra al ritmo sensuale di computer potenti e organici.

Espanol :

ULTRA SON #1

El electropop onírico de Romane Santarelli convoca inmediatamente al baile, para sondear mejor las profundidades de nuestros sentimientos. Su sentido melódico es agudo y vibra al ritmo sensual de ordenadores potentes y orgánicos.

L’événement Romane Santarelli + Atoem Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2025-10-25 par ADT 37