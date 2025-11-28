Romanesque 2.0 Lorànt Deutsch Espace culturel L’Orée du Bois La Chapelle-Saint-Aubin

Romanesque 2.0 Lorànt Deutsch

Espace culturel L’Orée du Bois 161 Rue de l’Europe La Chapelle-Saint-Aubin Sarthe

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 20:30:00

fin : 2025-11-28 22:00:00

Date(s) :

2025-11-28

Après Paris et les routes de France, Lorànt Deutsch se penche à nouveau sur l’histoire française en examinant cette fois… notre langue. Première surprise l’ancêtre du français, ce n’est pas le gaulois mais le roman , la langue romaine issue du latin de Jules César, le vainqueur de la Gaule. Au fil des invasions et des conquêtes, ce latin s’est enrichi d’apports de toutes parts, avant de devenir le français triomphant de nos philosophes, si prisé dans les cours d’Europe du XVIIIe siècle.

Lorànt Deutsch met ici son talent de conteur au service d’un sujet passionnant, autant pour les férus d’histoire que de linguistique. L’acteur continue son travail de vulgarisation de l’histoire de France afin, cette fois-ci, de mieux comprendre et savourer la langue française.

Dans un seul en scène survolté, Lorànt Deutsch nous invite à un voyage sur les traces de la langue et de l’histoire françaises. Cette nouvelle version interactive de l’adaptation libre de son livre Romanesque, la folle aventure de la langue française, promet une savoureuse introspection dans la langue de Molière. Le public pourra participer avant la fin de la représentation. .

Espace culturel L’Orée du Bois 161 Rue de l’Europe La Chapelle-Saint-Aubin 72650 Sarthe Pays de la Loire culture@lachapellesaintaubin.fr

