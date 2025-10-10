ROMANO DANDIES Café Boissec Larbey
ROMANO DANDIES
Café Boissec 303 route de l’église Larbey Landes
Tarif : 15 – 15 – 17 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-10-10
fin : 2025-10-10
2025-10-10
Romano Dandies c’est l’élégance bohème aux accent romani un style où tradition et modernité se rencontrent, entre liberté nomade et raffinement dandy.
Café Boissec 303 route de l’église Larbey 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 97 57 93
English : ROMANO DANDIES
Romano Dandies is bohemian elegance with a Romani accent: a style where tradition and modernity meet, between nomadic freedom and dandy refinement.
German : ROMANO DANDIES
Romano Dandies ist böhmische Eleganz mit Roma-Akzent: ein Stil, in dem Tradition und Moderne aufeinandertreffen, zwischen nomadischer Freiheit und dandyhafter Raffinesse.
Italiano :
Romano Dandies è un’eleganza bohémien con un accento romaní: uno stile in cui tradizione e modernità si incontrano, tra libertà nomade e raffinatezza dandy.
Espanol : ROMANO DANDIES
Romano Dandies es elegancia bohemia con acento romaní: un estilo donde tradición y modernidad se encuentran, entre la libertad nómada y el refinamiento dandi.
L’événement ROMANO DANDIES Larbey a été mis à jour le 2025-10-02 par OT Terres de Chalosse