ROMANTIC CHAPELLE SAINT-MICHEL Toulouse
vendredi 18 septembre 2026 · CHAPELLE SAINT-MICHEL · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
ROMANTIC
CHAPELLE SAINT-MICHEL 18 Grande Rue Saint-Michel Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR
6.5
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:30:00
fin : 2026-09-18 22:00:00
Date(s) :
2026-09-18
Une release party aux accents folk rock
Célébrez la sortie de nouveaux morceaux folk rock lors d’une soirée placée sous le signe du live et des bonnes ondes ! Entouré de son groupe, l’artiste vous invite à découvrir ses nouveaux titres et à partager un moment musical convivial entre riffs, énergie et plaisir de la scène. 6.5 .
CHAPELLE SAINT-MICHEL 18 Grande Rue Saint-Michel Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie
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English :
A release party with a folk-rock vibe
L’événement ROMANTIC Toulouse a été mis à jour le 2026-09-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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