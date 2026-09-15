ROMANTIC CHAPELLE SAINT-MICHEL Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

ROMANTIC

CHAPELLE SAINT-MICHEL 18 Grande Rue Saint-Michel Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR

6.5

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 19:30:00

fin : 2026-09-18 22:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Une release party aux accents folk rock

Célébrez la sortie de nouveaux morceaux folk rock lors d’une soirée placée sous le signe du live et des bonnes ondes ! Entouré de son groupe, l’artiste vous invite à découvrir ses nouveaux titres et à partager un moment musical convivial entre riffs, énergie et plaisir de la scène. 6.5 .

CHAPELLE SAINT-MICHEL 18 Grande Rue Saint-Michel Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie

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English :

A release party with a folk-rock vibe

L’événement ROMANTIC Toulouse a été mis à jour le 2026-09-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE