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ROMANTIC CHAPELLE SAINT-MICHEL Toulouse

vendredi 18 septembre 2026 · CHAPELLE SAINT-MICHEL · Toulouse

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
CHAPELLE SAINT-MICHEL
Adresse
18 Grande Rue Saint-Michel
Ville
31400 Toulouse
Département
Haute-Garonne
Tarif
6.5 6.5 6.5 Tarif de base - plein tarif

Toulouse

ROMANTIC

CHAPELLE SAINT-MICHEL 18 Grande Rue Saint-Michel Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR
6.5
Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:30:00
fin : 2026-09-18 22:00:00

Date(s) :
2026-09-18

Une release party aux accents folk rock
Célébrez la sortie de nouveaux morceaux folk rock lors d’une soirée placée sous le signe du live et des bonnes ondes ! Entouré de son groupe, l’artiste vous invite à découvrir ses nouveaux titres et à partager un moment musical convivial entre riffs, énergie et plaisir de la scène. 6.5  .

CHAPELLE SAINT-MICHEL 18 Grande Rue Saint-Michel Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

A release party with a folk-rock vibe

L’événement ROMANTIC Toulouse a été mis à jour le 2026-09-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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