ROMANTIQUE DUO RÉCITAL VIOLON & PIANO Vias

ROMANTIQUE DUO RÉCITAL VIOLON & PIANO Vias vendredi 13 mars 2026.

ROMANTIQUE DUO RÉCITAL VIOLON & PIANO

41 Avenue de Béziers Vias Hérault

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Le romantisme à travers les époques… par le duo Pierre Hatat au violon & Éric Laur au piano

Violoniste, lauréat de la Haute École de musique de Genève, mais aussi compositeur et enseignant.

Pierre Hatat est un musicien éclectique dont la palette le conduit du baroque à la pop.

Pianiste, Eric Laur est triple médaillé d’or du Conservatoire de Perpignan

Le romantisme à travers les époques… par le duo Pierre Hatat au violon & Éric Laur au piano

Violoniste, lauréat de la Haute École de musique de Genève, mais aussi compositeur et enseignant.

Pierre Hatat est un musicien éclectique dont la palette le conduit du baroque à la pop.

Pianiste, Eric Laur est triple médaillé d’or du Conservatoire de Perpignan et spécialisé dans l’accompagnement où sa recherche professionnelle lui permet d’allier l’humain, le corps et le plaisir avec la recherche toujours constante de la perfection musicale et artistique.

Réservation

Le Théâtre de l’Ardaillon possède sa propre billetterie en ligne, les achats s’effectuent aussi via les réseaux de distribution francebillet.com, ticketmaster, FNAC, Carrefour, Géant, Magasins U, Intermarché, Auchan, Cultura, Cora et Leclerc.

Au guichet Horaires

Lundi de 13h30 à 17h,

Mardi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h,

Mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h,

Jeudi de 13h30 à 17h,

Vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h.

Samedi et dimanche 2 h avant le spectacle

Billetterie fermée les lundis après-midi suivant un spectacle

#SAISONCULTURELLE

#TEMPSFORT

#SAISONCULTURELLEVIAS .

41 Avenue de Béziers Vias 34450 Hérault Occitanie +33 6 47 01 89 06 billetteriespectacle@ville-vias.fr

English :

Romanticism through the ages? by the duo Pierre Hatat, violin & Éric Laur, piano

Pierre Hatat is a violinist, laureate of Geneva’s Haute École de Musique, composer and teacher.

Pierre Hatat is an eclectic musician whose palette ranges from baroque to pop.

Pianist Eric Laur is a triple gold medalist at the Perpignan Conservatoire

German :

Romantik im Wandel der Zeiten? durch das Duo Pierre Hatat (Violine) & Eric Laur (Klavier)

Geiger, Preisträger der Haute École de Musique de Genève, aber auch Komponist und Lehrer.

Pierre Hatat ist ein eklektischer Musiker, dessen Palette ihn vom Barock bis zum Pop führt.

Eric Laur ist Pianist und dreifacher Goldmedaillengewinner des Konservatoriums von Perpignan

Italiano :

Romanticismo attraverso i secoli? del duo Pierre Hatat al violino ed Éric Laur al pianoforte

Pierre Hatat è violinista, laureato alla Haute École de Musique di Ginevra, compositore e insegnante.

Pierre Hatat è un musicista eclettico la cui tavolozza spazia dal barocco al pop.

Il pianista Eric Laur è vincitore di tre medaglie d’oro al Conservatorio di Perpignan

Espanol :

El Romanticismo a través de los tiempos… por el dúo Pierre Hatat al violín y Éric Laur al piano

Pierre Hatat es violinista, laureado de la Haute École de Musique de Ginebra, compositor y profesor.

Pierre Hatat es un músico ecléctico cuya paleta abarca desde el barroco hasta el pop.

El pianista Eric Laur es triple medalla de oro del Conservatorio de Perpiñán

L’événement ROMANTIQUE DUO RÉCITAL VIOLON & PIANO Vias a été mis à jour le 2025-09-13 par 34 OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE