ROMANTIQUE SAINT-VALENTIN Montpellier

ROMANTIQUE SAINT-VALENTIN

Rue Foch Montpellier Hérault

Tarif : 36 – 36 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

A l’occasion de la St Valentin, offrez à votre moitié une découverte romantique de la ville… un moment pas comme les autres !

Au programme

1h30 de balade guidée (incluant la découverte du Mikvé et l’ascension de l’arc de triomphe), suivie d’une dégustation gourmande chez notre partenaire Thierry Papereux, au coeur de l’Écusson. En bonus un cadeau surprise par couple !

Sur réservation obligatoire

INFORMATIONS

– Rendez-vous 10 minutes avant le départ à l’Arc de Triomphe, rue Foch, Montpellier. Merci de présenter votre réservation avant de commencer la visite.

– Tarif unique (par couple) 36€.

LE BON PLAN La réservation d’une visite guidée vous offre 10% de remise sur tous les produits de la boutique de l’Office de Tourisme (sauf tickets TAM), sur présentation de votre voucher. .

Rue Foch Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

For Valentine’s Day, treat your other half to a romantic tour of the city… a moment like no other!

German :

Schenken Sie Ihrer besseren Hälfte am Valentinstag eine romantische Entdeckungstour durch die Stadt… ein ganz besonderer Moment!

Italiano :

Per San Valentino, regalate alla vostra metà un tour romantico della città… un momento unico!

Espanol :

Para San Valentín, regale a su media naranja una visita romántica por la ciudad… ¡un momento inigualable!

