Romantisme et musique à Mortemart Mortemart 21 juin 2025 18:00

Haute-Vienne

Romantisme et musique à Mortemart Le bourg Mortemart Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 18:00:00

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Venez fêter la Nuit Romantique des Plus Beaux Villages de France et la Fête de la Musique à Mortemart. Dans 2 lieux enchanteurs, le château des Ducs des Mortemart et l’ancien Cloître des Augustins, prenez part à cet événement tout en musique. Vous pourrez assister aux représentations de Le Gars Ô Live, Jazz Mélodies avec Larissa et Thomas Ezekiel et pour finir la soirée, Olivier / David + duo avec Lara. De la restauration sur place est prévue avec des produits corses de U sole in Bocca sur réservation. .

Le bourg

Mortemart 87330 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 68 12 11 mairiemortemart@wanadoo.fr

English : Romantisme et musique à Mortemart

German : Romantisme et musique à Mortemart

Italiano :

Espanol : Romantisme et musique à Mortemart

L’événement Romantisme et musique à Mortemart Mortemart a été mis à jour le 2025-06-18 par SPL Terres de Limousin