Rome ne s’est pas faite en un jour ! Le Passage – Médiathèque et galerie Rémalard en Perche

Loin des colonies parfaitement rythmées de routes perpendiculaires, Rome s’est construite et reconstruite progressivement, malgré les contraintes géographiques. À travers quelques exemples de bâtiments situés dans le quartier monumental du Champ de Mars, lieu du Panthéon, nous explorerons les constructions ingénieuses de cette capitale antique d’1 million d’habitants, ainsi que les stratégies politiques qui ont pu les influencer.

Une présentation du quartier romain au IVe siècle de notre ère sous le règne de Constantin Ier animée par Orline Poulat, doctorante au sein de l’Équipe de recherche sur les littératures, les imaginaires et les sociétés (ERLIS).

Et si la science n’était pas qu’une affaire de spécialistes ? Si elle devenait un moment de partage, de découverte et de dialogue, accessible à tous et toutes ? C’est ce que vous propose « Rendez-vous avec », un cycle de rencontres coordonné par Le Dôme, en partenariat avec Normandie Doc’ et Science Action Normandie, et animé par de jeunes chercheurs et chercheuses normandes, passionnées par leur sujet… et par l’envie de le partager !

Le Passage – Médiathèque et galerie 2 bis rue de l’Huisne Rémalard en Perche 61110 Bellou-sur-Huisne Orne Normandie 0233836593 https://remalardenperche.fr/lepassage/ https://www.facebook.com/LePassageRemalardenPerche Ouvert en avril 2021 dans les vestiaires réhabilités de l’ancienne piscine, Le Passage est le lieu de tous les arts et de tous les savoirs : animations pour petits et grands, conférences, expositions, sorties nature, concerts, sciences participatives… sont proposés tout au long de l’année.

Il regroupe une médiathèque, une mini-galerie d’art et un espace de rencontres, conférences, spectacles…

Le Passage est un tiers-lieu : lieu du faire-ensemble, du partage, lieu hybride où se côtoient plusieurs activités, en transformation permanente pour répondre aux attentes du collectif qui l’anime et qui l’utilise.

Toutes les activités du Passage sont gratuites et ouvertes à tous.

