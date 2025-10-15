Rome. Quand l’empereur se met en scène. Musée de Tessé Le Mans

Rome. Quand l’empereur se met en scène. Musée de Tessé Le Mans mercredi 15 octobre 2025.

Rome. Quand l’empereur se met en scène.

Musée de Tessé 2, avenue de Paderborn Le Mans Sarthe

L’image du pouvoir impérial est diffusée dans l’espace public par les monuments, les statues et surtout les monnaies. Auguste, l’empereur est la figure centrale et le modèle universel à l’échelle de l’empire. Par Marianne Béraud et Nicolas Mathieu, professeurs d’université.

Clé de voute du pouvoir à Rome à partir de 27 av. J.-C. quand Octave accepte du Sénat le titre d’Auguste, l’empereur est la figure centrale et le modèle universel à l’échelle de l’empire. L’empereur (imperator) incarne le pouvoir (imperium). L’archétype de son image sculptée est la statue d’Auguste de Prima Porta qui le montre en général victorieux. Elle n’est cependant pas la seule image ni le seul support d’expression du pouvoir reliefs monumentaux, comme les arcs de triomphe, colonnes, autres sculptures en ronde bosse et surtout monnaies transmettent dans l’espace public l’idéologie du pouvoir impérial, ses évolutions au gré des événements politiques, militaires, des succès réels ou recomposés, ses espoirs. On montrera au fil du temps les reprises ou réenracinements dans l’histoire lors des périodes de troubles politiques (changements dynastiques, usurpations de pouvoirs, incursions étrangères dans l’empire), des transformations religieuses (quand l’empire devient chrétien) dans un jeu de miroir réciproque entre le pouvoir, l’empereur et son image.

Par Marianne Béraud est historienne du monde romain, professeur agrégée à l’Université de la Sorbonne, Sorbonne Université .

Et

Nicolas Mathieu est historien du monde romain, professeur d’histoire romaine à l’Université Grenoble Alpes.

Une conférence de la SAMM (Société des Amis des Musées du Mans) .

English :

The image of imperial power is disseminated in the public sphere through monuments, statues and, above all, coins. Augustus, the emperor, is the central figure and universal model for the whole empire. By Marianne Béraud and Nicolas Mathieu, university professors.

German :

Das Bild der kaiserlichen Macht wird durch Denkmäler, Statuen und vor allem Münzen im öffentlichen Raum verbreitet. Augustus, der Kaiser, ist die zentrale Figur und das universelle Modell auf der Ebene des Imperiums. Von Marianne Béraud und Nicolas Mathieu, Universitätsprofessoren.

Italiano :

L’immagine del potere imperiale veniva diffusa sulla scena pubblica attraverso monumenti, statue e, soprattutto, monete. Augusto, l’imperatore, era la figura centrale e il modello universale in tutto l’impero. Di Marianne Béraud e Nicolas Mathieu, professori universitari.

Espanol :

La imagen del poder imperial se difundía en el ámbito público a través de monumentos, estatuas y, sobre todo, monedas. Augusto, el emperador, era la figura central y el modelo universal en todo el imperio. Por Marianne Béraud y Nicolas Mathieu, profesores universitarios.

