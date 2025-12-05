Roméo et Jules Compagnie du Héron Théâtre du Héron Domèvre-en-Haye

Roméo et Jules Compagnie du Héron

Théâtre du Héron 2 Place de l’Église Domèvre-en-Haye Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-05 20:30:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-05 2025-12-07 2025-12-14

Venez découvrir la réadaptation profonde du texte de William Shakespeare par la Compagnie du Héron.

Ce récit connu de tous garde en lui toute la fougue d’une jeunesse qui ne demande qu’à vivre, danser, jouer, et surtout, aimer librement !

Sur réserversation uniquement sur le site de la Compagnie du HéronTout public

0 .

Théâtre du Héron 2 Place de l’Église Domèvre-en-Haye 54385 Meurthe-et-Moselle Grand Est compagnieduheron@gmail.com

English :

Come and discover Compagnie du Héron’s in-depth adaptation of William Shakespeare’s text.

This well-known tale retains all the ardor of a youth who wants nothing more than to live, dance, play and, above all, love freely!

By reservation only on the Compagnie du Héron website

German :

Erleben Sie die tiefgründige Neubearbeitung des Textes von William Shakespeare durch die Compagnie du Héron.

Diese allgemein bekannte Erzählung bewahrt in sich das ganze Feuer einer Jugend, die nur leben, tanzen, spielen und vor allem frei lieben will!

Nur mit Reservierung auf der Website der Compagnie du Héron

Italiano :

Venite a scoprire l’adattamento approfondito della Compagnie du Héron dell’opera di William Shakespeare.

Questa storia familiare conserva tutto l’ardore di una gioventù desiderosa di vivere, ballare, giocare e, soprattutto, amare liberamente!

Prenotazioni solo sul sito della Compagnie du Héron

Espanol :

Venga a descubrir la profunda adaptación de la Compagnie du Héron de la obra de William Shakespeare.

Este cuento familiar conserva todo el ardor de una juventud que anhela vivir, bailar, jugar y, sobre todo, ¡amar libremente!

Reservas únicamente en la página web de la Compagnie du Héron

