Roméo et Juliette Salle Joseph le Cheviller Grand-Champ

Roméo et Juliette

Salle Joseph le Cheviller Rue de Penhoët (derrière l’église) Grand-Champ Morbihan

Début : 2026-03-21 20:30:00

fin : 2026-03-21 22:00:00

2026-03-21

Malgré la haine entre leurs familles, les Capulet et les Montague, Roméo et Juliette tombent fous amoureux. Bravant la volonté de leurs parents, les jeunes amants décident de s’unir dans le plus grand secret. Mais les rivalités et les provocations entre clans redoublent.

Un texte magnifique, mis en valeur par une mise en scène au cordeau qui laisse toute sa place au jeu des comédiens. La scénographie est épurée, la musique rock apporte modernité et punch à une pièce toute en émotions. .

Salle Joseph le Cheviller Rue de Penhoët (derrière l’église) Grand-Champ 56390 Morbihan Bretagne +33 6 15 93 56 77

