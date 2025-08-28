Roméo et Juliette Rue du Pont Louis Lescar

Roméo et Juliette

Rue du Pont Louis La Charcuterie Lescar Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 13 EUR

Roméo, Juliette, c’est la jeunesse… avec tout ce qu’elle a de plus beau, de plus brut, intense et pur. Le regard neuf sur le monde, la fougue, l’urgence de découvrir et de vivre, la fulgurance des sentiments, la joie et l’espoir, la violence des émotions.

Roméo et Juliette c’est la grande histoire d’amour du théâtre, vue et revue, jouée, détournée, déformée, c’est une comédie colorée, parée de personnages hauts en couleur pleins de complexités, de reliefs, de contradictions, de joies et de peurs. On y parle, on y plaisante, on y espère, on s’y querelle, on y sort les épées, on y danse, on y joue. Puis, elle se resserre au fil de l’histoire, des enjeux qui s’alourdissent. Ce qui était beau devient sombre, ce qui était risible devient grave.

Adaptation d’après William Shakespeare

Mise en scène Guillaume Malagnoux

– Réservation obligatoire par téléphone ou SMS – .

Rue du Pont Louis La Charcuterie Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 90 12 23 lesmutinsdelescar@orange.fr

