ROMÉO ET JULIETTE THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL LE GRENAT Perpignan

ROMÉO ET JULIETTE
THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL LE GRENAT Avenue Général Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 – 32
Début : 2026-01-16 20:30:00
2026-01-16
Au Théâtre de l’Archipel (Le Grenat), après Richard III, Guillaume Séverac-Schmitz s’empare d’un autre monument du répertoire shakespearien Roméo et Juliette, ou l’amour plus fort que la haine ! Il signe une mise en scène électrique de la plus grande romance tragique de l’histoire du théâtre.
English :
At the Théâtre de l’Archipel (Le Grenat), after Richard III, Guillaume Séverac-Schmitz takes on another monument of the Shakespearean repertoire: Romeo and Juliet, or love stronger than hate! His electric staging of the greatest tragic romance in the history of theater.
