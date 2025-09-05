Roméo et Juliette TST Saint-Pol-de-Léon

Roméo et Juliette TST Saint-Pol-de-Léon vendredi 16 janvier 2026.

Roméo et Juliette

TST Rue de la Rive Saint-Pol-de-Léon Finistère

Théâtre, danse et musique par la Compagnie Chouchenko.

La légendaire tragédie shakespearienne prend un nouveau souffle avec la mise en scène de Manon Montel. Cette adaptation audacieuse recentre l’action sur six personnages clés, explorant la fatalité face à la volonté humaine.

Portée par une musique originale et un contraste saisissant entre lyrisme et trivialité, la pièce respecte l’esprit de Shakespeare tout en s’autorisant des libertés. Le jeu des corps, des costumes et des lumières sublime cette interprétation.

Une équipe d’artistes aux talents multiples donne vie à cette œuvre avec passion, restituant toute sa clarté et sa puissance dramatique.

Tout public.

Billetterie par téléphone, mail, en ligne ou au TST le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h à 12h. .

TST Rue de la Rive Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 15 85 52

