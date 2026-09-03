Informations pratiques

Chambray-lès-Tours

Roméo et Juliette – Théâtre contemporain – Compagnie Sept-Épées

34 Avenue des Platanes Chambray-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : 13 – 13 – EUR

13

Tarif Groupe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-21 20:00:00

fin : 2026-11-21 21:40:00

Date(s) :

2026-11-21

D’après Shakespeare .

Une jeunesse qui fait la fête, danse, rit, se bat et s’aime. Une jeunesse qui refuse les règles imposées et veut vivre pleinement, quoi qu’il en coûte.

Quatre comédiens incarnent 17 personnages et un chœur dans une version énergique, déjantée et sur vitaminée de Shakespeare.

Hommes, femmes, jeunes, vieux, poètes ou salauds : tous se transforment, vibrent et nous entraînent dans un tourbillon de musique et de folie.

Une jeunesse qui fait la fête, danse, rit, se bat et s’aime. Une jeunesse qui refuse les règles imposées et veut vivre pleinement, quoi qu’il en coûte.

Quatre comédiens incarnent 17 personnages et un chœur dans une version énergique, déjantée et sur vitaminée de Shakespeare.

Puisque la mort nous guette… Let’s dance ! 13 .

34 Avenue des Platanes Chambray-lès-Tours 37170 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 48 45 82 lvaucelle@ville-chambray-les-tours.fr

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English :

Based on Shakespeare.

Young people who party, dance, laugh, fight, and fall in love. Young people who reject imposed rules and want to live life to the fullest, no matter the cost.

Four actors portray 17 characters and a chorus in an energetic, offbeat, and high-octane adaptation of Shakespeare.

L’événement Roméo et Juliette – Théâtre contemporain – Compagnie Sept-Épées Chambray-lès-Tours a été mis à jour le 2026-09-03 par ADT 37