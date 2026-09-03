Roméo et Juliette – Théâtre contemporain – Compagnie Sept-Épées Chambray-lès-Tours
samedi 21 novembre 2026 · Chambray-lès-Tours
Informations pratiques
Chambray-lès-Tours
Roméo et Juliette – Théâtre contemporain – Compagnie Sept-Épées
34 Avenue des Platanes Chambray-lès-Tours Indre-et-Loire
Tarif : 13 – 13 – EUR
13
Tarif Groupe
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-21 20:00:00
fin : 2026-11-21 21:40:00
Date(s) :
2026-11-21
D’après Shakespeare .
Une jeunesse qui fait la fête, danse, rit, se bat et s’aime. Une jeunesse qui refuse les règles imposées et veut vivre pleinement, quoi qu’il en coûte.
Quatre comédiens incarnent 17 personnages et un chœur dans une version énergique, déjantée et sur vitaminée de Shakespeare.
Hommes, femmes, jeunes, vieux, poètes ou salauds : tous se transforment, vibrent et nous entraînent dans un tourbillon de musique et de folie.
Une jeunesse qui fait la fête, danse, rit, se bat et s’aime. Une jeunesse qui refuse les règles imposées et veut vivre pleinement, quoi qu’il en coûte.
Quatre comédiens incarnent 17 personnages et un chœur dans une version énergique, déjantée et sur vitaminée de Shakespeare.
Puisque la mort nous guette… Let’s dance ! 13 .
34 Avenue des Platanes Chambray-lès-Tours 37170 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 48 45 82 lvaucelle@ville-chambray-les-tours.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Based on Shakespeare.
Young people who party, dance, laugh, fight, and fall in love. Young people who reject imposed rules and want to live life to the fullest, no matter the cost.
Four actors portray 17 characters and a chorus in an energetic, offbeat, and high-octane adaptation of Shakespeare.
L’événement Roméo et Juliette – Théâtre contemporain – Compagnie Sept-Épées Chambray-lès-Tours a été mis à jour le 2026-09-03 par ADT 37
À voir aussi à Chambray-lès-Tours (Indre-et-Loire)
- Balade nature découverte des plantes sauvages avec dégustation Chambray-lès-Tours 3 octobre 2026
- Le Boudoir par la Tite Compagnie Thème Le travail Chambray-lès-Tours 6 octobre 2026
- Escape game Tous contre Cornebidouille ! Chambray-lès-Tours 30 octobre 2026
- Défilé déguisé d’Halloween Chambray-lès-Tours 31 octobre 2026
- Le boudoir par la Tite Compagnie : Le voyage Chambray-lès-Tours 3 novembre 2026