ROMERÍA de Carla Simón — AVANT-PREMIÈRE / Festival TRAVELLING Cinéma du TNB Rennes
ROMERÍA de Carla Simón — AVANT-PREMIÈRE / Festival TRAVELLING Cinéma du TNB Rennes vendredi 13 février 2026.
ROMERÍA de Carla Simón — AVANT-PREMIÈRE / Festival TRAVELLING Cinéma du TNB Rennes Vendredi 13 février, 20h45 Ille-et-Vilaine
Tarifs du Festival Travelling
Séance en avant-première dans le cadre du Festival Travelling
ROMERÍA de Carla Simón
Afin d’obtenir un document d’état civil pour ses études supérieures, Marina, adoptée depuis l’enfance, doit renouer avec une partie de sa véritable famille. Guidée par le journal intime de sa mère qui ne l’a jamais quittée, elle se rend sur la côte atlantique et rencontre tout un pan de sa famille paternelle qu’elle ne connait pas. L’arrivée de Marina va faire ressurgir le passé. En ravivant le souvenir de ses parents, elle va découvrir les secrets de cette famille, les non-dits et les hontes…
Séance en avant-première dans le cadre du Festival Travelling
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-02-13T20:45:00.000+01:00
Fin : 2026-02-13T23:00:00.000+01:00
1
https://indiv.themisweb.fr/0146/fEventChoiceIsMade.aspx?idstructure=0146&idevent=4118
Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine