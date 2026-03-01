Romería Les Reflets du Cinéma Cinéville

25 Quai André Pinçon Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 20:00:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Dans le cadre des Reflets du cinéma Hispanique

Compétition officielle Festival de Cannes 2025

Afin d’obtenir un document d’état civil pour ses études supérieures, Marina, adoptée depuis l’enfance, doit renouer avec une partie de sa véritable famille. Guidée par le journal intime de sa mère qui ne l’a jamais quittée, elle se rend sur la côte atlantique et rencontre tout un pan de sa famille paternelle qu’elle ne connaît pas. L’arrivée de Marina va faire ressurgir le passé. En ravivant le souvenir de ses parents, elle va découvrir les secrets de cette famille, les non-dits et les hontes…

Romeria, dans sa forme d’autofiction, continue d’explorer ce qui fait le cinéma de Carla Simon Les différentes familles, la mélancolie, l’attachement et la quête d’identité. Cohérent et très bien réalisé. Atmosphères 53

•Cinéville, Laval .

25 Quai André Pinçon Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

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As part of the Reflets du cinéma Hispanique festival

L’événement Romería Les Reflets du Cinéma Cinéville Laval a été mis à jour le 2026-03-13 par LAVAL TOURISME