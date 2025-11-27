Romes • Lux Ornot SUPERSONIC Paris

ROMES (22h00)

(Rock nu metal – Sugar Blood Records – Toronto, CAN)

ROMES a assuré la première partie de The Strokes, a participé à la tournée de The Warning et s’est produit au festival Austin City Limits. Le duo a composé et produit plusieurs morceaux de la bande originale du dernier Call of Duty Black Ops 6, auquel il a été invité pour apporter son son et son style de production uniques. Les chansons de ROMES ont été utilisées dans CSI: Vegas, les jeux vidéo EA Sports et les campagnes mondiales de grandes entreprises, et ont également figuré dans les listes New Music Friday US et Top-20 rock songs in Canada de Spotify. La presse en a fait ses gros titres dans Guitar World et NME. Le duo se tourne désormais vers l’avenir et prévoit de sortir sa première mixtape en novembre 2025, avec une série de singles qui seront diffusés avant sa sortie. Cette collection de chansons brouille les frontières entre l’analogique et le numérique, le brut et le moderne, le rock et l’électronique.

Les 2 influences : The 1975 & Linkin Park

https://www.youtube.com/channel/UC7TRkb1dcYbFH00NQql3IWw

LUX ORNOT (21h00)

(Alt rock – Normania – Rouen, FR)

Drôle, sensible, et authentique, LUX ORNOT étonne par son rock moderne et son son massif. Parfois révolté, parfois vulnérable, il se livre au travers de textes personnels qui donnent envie d’en découdre.

Sa musique, marquée par la scène rock britannique comme Muse ou Arctic Monkeys, mêle aussi des influences punk, funk et fusion. Elle garde toutefois une fraîcheur par la recherche de sonorités originales et une production soignée, avec des influences modernes comme Mammoth WVH ou YUNGBLUD.

Avec son quatuor, le jeune projet écume les salles entre le Nord et Paris pour y rencontrer son public, à l’image de sa personnalité désinvolte.

Les 3 influences : Muse, Artic Monkeys, Yungblud

https://www.youtube.com/@luxornot

La suite de la programmation arrive très vite !

Mercredi 25 Février 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Cette soirée plaira aux fans de… Dinosaur Pile-up, Yonaka & Frank Carter

Le mercredi 25 février 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

