Romi’lit – Café littéraire Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris

Retrouvez-nous dans une ambiance cosy les samedis :

17 janvier – Prix des lectrices et lecteurs des bibliothèques, présentation de la sélection romans 2026 par les ambassadrices

28 février – Littérature de l’imaginaire

14 mars – « La liberté, force vive déployée », spécial Printemps des poètes

18 avril – Paris dans la littérature

30 mai – thématique à confirmer

20 juin – spécial BD

Venez discuter avec les bibliothécaires de vos livres préférés, mais aussi de films ou de séries, autour d’un café ou d’un thé. Si le cœur vous en dit, vous pouvez également proposer des lectures d’extraits à voix haute ou écouter celles des autres participant·es.



À partir de janvier, un samedi par mois à 10h30

Le samedi 20 juin 2026

de 10h30 à 12h00

Le samedi 18 avril 2026

de 10h30 à 12h00

Le samedi 28 février 2026

de 10h30 à 12h00

Le samedi 14 mars 2026

de 10h30 à 12h00

Le samedi 30 mai 2026

de 10h30 à 12h00

Le samedi 17 janvier 2026

de 10h30 à 12h00

gratuit

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-17T11:30:00+01:00

fin : 2026-06-20T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-01-17T10:30:00+02:00_2026-01-17T12:00:00+02:00;2026-02-28T10:30:00+02:00_2026-02-28T12:00:00+02:00;2026-03-14T10:30:00+02:00_2026-03-14T12:00:00+02:00;2026-04-18T10:30:00+02:00_2026-04-18T12:00:00+02:00;2026-05-30T10:30:00+02:00_2026-05-30T12:00:00+02:00;2026-06-20T10:30:00+02:00_2026-06-20T12:00:00+02:00

Bibliothèque Jacqueline de Romilly 16 avenue de la Porte Montmartre 75018 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jacqueline-de-romilly-1745 +33142556020 bibliotheque.jacqueline-deromilly@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.porte.montmartre https://www.facebook.com/bibliotheque.porte.montmartre



Afficher la carte du lieu Bibliothèque Jacqueline de Romilly et trouvez le meilleur itinéraire

