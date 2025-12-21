Romi’lit – Café littéraire Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris
Romi’lit – Café littéraire Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris samedi 17 janvier 2026.
Retrouvez-nous dans une ambiance cosy les samedis :
- 17 janvier – Prix des lectrices et lecteurs des bibliothèques, présentation de la sélection romans 2026 par les ambassadrices
- 28 février – Littérature de l’imaginaire
- 14 mars – « La liberté, force vive déployée », spécial Printemps des poètes
- 18 avril – Paris dans la littérature
- 30 mai – thématique à confirmer
- 20 juin – spécial BD
Venez discuter avec les bibliothécaires de vos livres préférés, mais aussi de films ou de séries, autour d’un café ou d’un thé. Si le cœur vous en dit, vous pouvez également proposer des lectures d’extraits à voix haute ou écouter celles des autres participant·es.
gratuit
Public adultes.
Bibliothèque Jacqueline de Romilly 16 avenue de la Porte Montmartre 75018 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jacqueline-de-romilly-1745 +33142556020 bibliotheque.jacqueline-deromilly@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.porte.montmartre https://www.facebook.com/bibliotheque.porte.montmartre
