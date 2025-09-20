Romilly Répare à la MJC de Romilly-sur-Seine Romilly-sur-Seine
Romilly Répare à la MJC de Romilly-sur-Seine Romilly-sur-Seine samedi 20 septembre 2025.
Romilly Répare à la MJC de Romilly-sur-Seine
4 rue Julian Grimau Romilly-sur-Seine Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 13:30:00
fin : 2025-10-18 17:00:00
Date(s) :
2025-09-20
du samedi 20 septembre 2025 au 18 octobre 2025
Chaque 3ème samedi du mois de 13h30 à 17h
Ne jetez plus vos objets défectueux réparons-les ensemble autour d’un café
Petit éléctro, Vélo, Télévision .
4 rue Julian Grimau Romilly-sur-Seine 10100 Aube Grand Est +33 3 25 39 59 90
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Romilly Répare à la MJC de Romilly-sur-Seine Romilly-sur-Seine a été mis à jour le 2025-09-18 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise