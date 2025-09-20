Romilly Répare à la MJC de Romilly-sur-Seine Romilly-sur-Seine

4 rue Julian Grimau Romilly-sur-Seine Aube

Début : 2025-09-20 13:30:00

fin : 2025-10-18 17:00:00

2025-09-20

du samedi 20 septembre 2025 au 18 octobre 2025

Chaque 3ème samedi du mois de 13h30 à 17h

Ne jetez plus vos objets défectueux réparons-les ensemble autour d’un café

Petit éléctro, Vélo, Télévision .

4 rue Julian Grimau Romilly-sur-Seine 10100 Aube Grand Est +33 3 25 39 59 90

